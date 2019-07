Quận phải 'đặt lịch' để vào khu đô thị có đường dây đánh bạc của người Trung Quốc

Khu đô thi Our City tại Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng là nơi đặt "sào huyệt" của đường dây đánh bạc qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành vừa bị Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng triệt phá.

Ngày 29.7, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo quận Dương Kinh cho biết, chủ đầu tư khu đô thị Our City là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được quản lý ở cấp thành phố.

“Quận muốn làm việc thì phải đặt lịch. Có lần chúng tôi đến kiểm tra công tác phòng chống bão thì cũng vào ban quản lý của họ đặt lịch rồi họ bố trí người tiếp, đến chiều mới làm việc. Trên thực tế, lãnh đạo quận cũng luôn đề nghị lực lượng công an lưu ý các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là chỗ Our City vì không hiểu họ làm gì mà cứ đập ra, xây vào nhiều lần”, vị lãnh đạo quận Dương Kinh cho biết.

Theo lãnh đạo quận Dương Kinh, nếu có phản ánh của người dân hay trình báo của ban quản lý khu đô thị về tình hình an ninh trật tự thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra.

“Về danh nghĩa thì khu đô thị này chưa có dân định cư. Những người nước ngoài đến đây thì khai báo tạm trú với Công an thành phố Hải Phòng và địa phương chỉ nhận được thông báo. Nói cách khác, việc quản lý, cấp phép các hoạt động của khu đô thị này quận không có thẩm quyền. Việc quản lý người xuất nhập cảnh là ở hệ thống an ninh. Chỉ khi xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, khiếu nại thì chính quyền địa phương mới vào cuộc. Tuy nhiên, công an đã nắm được hành tung của nhóm người Trung Quốc tại đây nên mới lên chuyên án để triệt phá thành công”, lãnh đạo quận Dương Kinh nói.

Đáng chú ý, chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khách sạn Qbox nằm trong khu đô thị Our City với cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng. Nhưng khi lực lượng công an đột kích, sào huyệt của đường dây đánh bạc qua mạng internet này có đến gần 380 người Trung Quốc.

Nhóm người Trung Quốc có mặt trong khu đô thị Our City thời điểm lực lượng công an đột kích Ảnh Công an cung cấp

Theo thông tin từ ban chuyên án, các đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá có phương thức, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi nên việc phát hiện, đấu tranh gặp không ít khó khăn.

Các đối tượng thường thuê địa điểm biệt lập, khép kín hoặc những căn nhà ở khu đô thị mới, nơi ít người để ý, khó quan sát. Khi khai báo tạm trú chỉ có một vài thành viên ra mặt, các đối tượng còn lại nhập cảnh vào Việt Nam thường khai báo tạm trú tại khách sạn. Sau đó, các đối tượng này di chuyển về địa điểm hoạt động mà không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương nhằm tránh bị để ý, giám sát.