Bị án tử vong trong nhà tạm giữ: Phạm nhân gọi xin lỗi mẹ vì 'lỡ đánh chết người'?

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu: Phạm nhân cùng buồng đánh bị án Nguyễn Quang Lập tử vong Ngày 4.5, bị án Nguyễn Quang Lập tự nguyện đến nhà tạm giữ Công an H.Châu Đức để chấp hành 6 tháng tù theo quyết định thi hành án. Bị án Lập được phân vào ở trong buồng quản lý phạm nhân cùng với 5 phạm nhân khác để chờ chấp hành án. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , 17 giờ ngày 7.5, bị án Lập có mâu thuẫn với một phạm nhân cùng buồng là L.H.Q, nên hai bên đánh nhau. Sau đó, lợi dụng trong lúc đi dọn đồ, Q. đã lấy một cây gậy ba trắc bằng nhựa dẻo bỏ trong buồng quản lý phạm nhân của nhà tạm giữ Công an H.Châu Đức rồi mang về buồng của mình. Đến 21 giờ 10 cùng ngày (7.5), bị án Lập chửi bới những người trong buồng nên Q. đã dùng ba trắc đánh vào người, lấy chân đá vào ngực bị án Lập khiến nạn nhân tử vong sau đó.