Bị bắt khi đang chờ đò đưa xe gian sang Campuchia tiêu thụ

Sáng 21.9, Công an H.An Phú ( An Giang ) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phán (29 tuổi) và Lê Thanh Nam (25 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Phán khai nhận trước đó Lê Thanh Nam giới thiệu quen biết người tiêu thụ xe máy bên Campuchia nên rủ Phán đi trộm xe. Chiều 14.9, sau khi sử dụng ma túy, Nam điều khiển xe máy chở Phán đến khu vực ấp An Hưng, TT.An Phú (H.An Phú), thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Wave Alpha BS 67G1-52362 để trước cửa hàng không người trông giữ. Nam dừng xe đứng canh đường để Phán đến trộm chiếc xe.

Sau khi trộm được, Phán cùng Nam điều khiển chiếc xe đến bến đò thuộc xã Khánh An, H.An Phú để đưa qua Campuchia tiêu thụ. Tới nơi, Nam đưa xe của mình cho Phán chạy về, còn Nam đưa chiếc xe vừa trộm được xuống đò, nhưng chưa kịp đưa sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng chiếc xe tang vật. Phán kịp thời tẩu thoát , đến sáng 16.9 bị Công an H.An Phú phối hợp Công an TP.Châu Đốc (An Giang) bắt giữ.