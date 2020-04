Bị bắt sau 11 năm giết người rồi bỏ trốn

Ngày 25.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ Hoàng Văn Trung (37 tuổi, ngụ xóm 3, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người , sau 11 lẩn trốn.