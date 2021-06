Bị bố con giám đốc kinh doanh điện vây đánh vì lên Facebook kêu ca việc mất điện?

Chiều 4.6, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND P.Hải Ninh (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), xác nhận Công an TX.Nghi Sơn đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ xô xát giữa người trong gia đình ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (đóng trên địa bàn P.Hải Ninh) với chị H.T.V (ngụ phố Hồng Kỳ, P.Hải Ninh).

Theo hình ảnh từ camera an ninh của gia đình chị V., khoảng 16 giờ 20 ngày 1.6, giữa chị V. và một số người trong gia đình ông Dũng xảy ra mẫu thuẫn . Đôi bên chửi bới nhau ở khu vực trước nhà chị V.

Tiếp đó, ông Dũng và các con đã xông đến trước cửa nhà, đánh và chửi bới chị V. dù được nhiều người dân can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người con của ông Dũng bị chảy máu, do dùng chân đạp vào cửa nhà chị V. và bị kính làm bị thương.

Hình ảnh đôi bên xông vào xô xát nhau trước cửa nhà chị V. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, Công an P.Hải Ninh đã đến hiện trường lập biên bản, xác minh vụ việc. Tiếp đó, Công an P.Hải Ninh chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TX.Nghi Sơn điều tra, làm rõ.

Tuy cơ quan công an chưa kết luận nguyên nhân xảy ra vụ xô xát , nhưng theo nhận định của chính quyền địa phương, có thể do việc chị V. thường xuyên kêu ca bị mất điện trên Facebook, trong khi ông Hoàng Văn Dũng đang là Giám đốc Công ty dịch vụ cung cấp điện năng trên địa bàn P.Hải Ninh nên đôi bên xảy ra mẫu thuẫn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên Facebook cá nhân của chị V. cũng có nhiều dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng những ngày qua liên tục bị mất điện, dù thời tiết nắng nóng gay gắt.

Có nhiều chia sẻ của chị V. trên Facebook đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, đa phần đồng tình với chị này khi cho rằng cần xem xét đầu tư hạ tầng của ngành điện trên địa bàn P.Hải Ninh để tránh tình trạng liên tục mất điện như những ngày qua.

Tuy nhiên, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND P.Hải Ninh, cho biết việc hạ tầng đường điện và một số vấn đề liên quan đến đường điện ở P.Hải Ninh đã được Sở Công thương Thanh Hóa thanh tra, kiểm tra năm 2020 và không có vấn đề gì.

Cũng theo ông Phương, có thể do những ngày qua nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, lưới điện bị quá tải nên mới xảy ra tình trạng mất điện liên tục.