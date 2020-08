Bị mất điện, thực phẩm trong tủ lạnh bảo quản được bao lâu?

Khi mất điện quá lâu, vấn đề nhiều người lo ngại là liệu thực phẩm trong cả ngăn mát và ngăn đông sẽ còn lạnh được trong khoảng bao lâu, đến khi nào thì thực phẩm bắt đầu bị hỏng và vi khuẩn sinh sôi.

Ngăn đông có thể lưu trữ thực phẩm đông lạnh lâu hơn. Thực phẩm đặt càng nhiều trong ngăn đông thì khả năng giữ lại hơi lạnh càng lâu. Nếu ngăn đông chất đầy một nửa thì có thể giữ lại hơi lạnh trong 24 tiếng. Nếu ngăn đông đầy ắp thực phẩm thì có thể giữ hơi lạnh đến 48 tiếng, bà Sims giải thích thêm, theo Health.

Khi mất điện, người dùng không nên vì sợ thực phẩm bị hư mà mở cửa tủ lạnh nhiều lần để kiểm tra. Cứ mỗi lần mở cửa hơi lạnh sẽ thoát ra, nhiệt độ bên trong tủ lạnh sẽ tăng lên và thực phẩm cũng sẽ không còn được bảo quản tốt nữa.

Để bảo quản tốt thực phẩm thì khi mất điện, nhiệt độ trong ngăn mát phải dưới 4,5 độ C, nhiệt độ trong ngăn đông phải dưới -17 độ C. Nếu mất điện quá lâu khiến nhiệt độ ngăn mát vượt quá 4,5 độ C thì chỉ cần sau 2 giờ, một số loại thực phẩm dễ hỏng như sữa có thể sẽ không còn dùng được.