Bị can giết chết mẹ vợ đã ra đầu thú sau một tuần trốn trong rừng sâu

Theo đó, trước sự truy lùng, vây bắt, chốt chặn ráo riết của lực lượng công an; đồng thời kêu gọi, vận động đầu thú, chiều ngày 12.7, bị can giết mẹ vợ Lê Văn Triễn đã ra đầu thú tại Công an H.Quảng Ninh.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi, ở thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh) chết trong vườn nhà

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng và phát hiện, thu nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường; nhận định đối tượng gây án bị thương, cháy máu nhiều khi bỏ trốn.

Vì mâu thuẫn mà Triễn đã ra tay tàn độc Ảnh C.T.V Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Triễn, con rể của bà Thiểu là nghi phạm nên đã khởi tố bị can đối với Triễn vì có hành vi phạm tội giết người; đồng thời ra quyết định truy nã bị can.

Ngày 12.7, Phòng Cảnh sát hình sự đã có thư kêu gọi, vận động người đang bị truy nã ra đầu thú.

Sau khi ra đầu thú, tại cơ quan công an, bước đầu Triễn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai lý do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay giết hại mẹ vợ. Trong thời gian trốn ở rừng sâu, Triễn chỉ uống nước lạnh và ăn các loại rau trái trong rừng.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay, bị can Triễn đã dùng dao đâm bà Thiểu nhiều nhát.