Quảng Bình: Một phụ nữ tử vong trong vườn nhà nghi can là con rể

Thông tin ban đầu, ngày 6.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo phát hiện bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi, ở thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh) tử vong trong vườn nhà

Tiến hành khám nghiệm hiện trường , cơ quan công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường. Cơ quan công an nhận định nghi can gây án bị thương, cháy máu nhiều khi bỏ trốn.