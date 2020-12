Bình Phước: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong vườn điều

Chiều tối 21.12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ , đang trong quá trình phân hủy trên ngọn cây.