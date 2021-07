Quảng Bình: Phá đường dây cá độ bóng đá khoảng 60 tỉ đồng

Qua nguồn tin trinh sát, cơ quan công an đã lập chuyên án mang bí số TĐN7 để tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá này. Ngày 8.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp Công an H.Tuyên Hóa, Công an TP.Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ khác chia thành 10 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án.