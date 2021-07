Bị can Phan Hữu Điệp Anh khai gì về vụ tung tin người đàn ông tự thiêu?

Chiều tối hôm qua 21.7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, do hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin xuyên tạc về vụ người đàn ông tự thiêu giữa đường.