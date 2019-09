Bị cáo 60 tuổi dâm ô bé gái ngay lớp học thêm tại nhà, lãnh án tù

Sáng 25.9, TAND TP.Thủ Dầu Một ( Bình Dương ) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức (60 tuổi, quê TP.HCM) 3 năm tù giam về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đức làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Sở GD - ĐT Bình Dương, đồng thời mở lớp dạy kèm thêm môn toán tại nhà riêng (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Đầu tháng 8.2018, cháu C. (học sinh lớp 9) có nhu cầu học thêm nên tìm đến Đức để xin học. Đức sắp xếp cho cháu C. học thêm từ 17 - 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Ngày 15.11.2018, do cháu C. chuẩn bị thi học sinh giỏi nên Đức nhắn cháu C. tăng cường học thêm lúc 15 giờ. Khoảng 14 giờ cùng ngày (15.11.2018), cháu C. đến nhà Đức học thì được sắp xếp học riêng trong phòng làm việc của Đức.

Trong lúc dạy học, Đức dùng tay sờ vào ngực của cháu bé thì bị cháu đẩy ra. Sau đó, Đức đi ra ngoài thì cháu bé nhanh trí dùng điện thoại mở sẵn camera. Một lúc sau, Đức quay trở lại phòng, tiếp tục nhiều lần có hành vi dâm ô cháu bé.

Đến chiều, khi phụ huynh đến rước cháu C. về nhà, cháu đã kể lại cho cha mẹ biết. Gia đình C. đã làm đơn tố cáo Đức với công an.

Tại phiên xét xử , Đức khai nhận đã uống rượu bia nên không kiềm chế được, dẫn đến hành vi phạm tội, đồng thời thành khẩn khai báo sự việc.

Viện KSND TP.Thủ Dầu Một đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù giam đối với Đức. HĐXX xét tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo" nên đã tuyên phạt Đức 3 năm tù giam về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.