Bị 'chồng hờ' dùng mã tấu đuổi chém dã man, lột đồ

Ngày 27.4, chị Lê Thị Kiều Thu (44 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Bà Rịa do bị bạn tình dùng mã tấu chém khắp người Vết chém trên đùi của nạn nhân Ảnh: Nguyễn Long

Vẫn chưa hết hoảng sợ, chị Thu cho biết, người chém mình là Nguyễn Đức Phú (34 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, H.Châu Đức) bạn trai mà chị đã quen hơn một năm nay. Chị còn cho biết hơn 1 năm nay sống như vợ chồng với Phú và từng bị đánh đập nhiều lần, thậm chí đã từng có lần chị bị chém bằng mã tấu nhưng lần này là dã man nhất.

Chị Thu cho biết, khoảng 19 giờ ngày 22.4 chị đi xe máy đến nhà của Phú ở xã Bàu Chinh. Tại đây, Phú đang nhậu với 3 người khác.

Hơn 21 giờ cùng ngày, khi bàn rượu đã tàn thì Phú hỏi chị Thu lúc chiều đi đâu. Khi chị cho biết đi thăm con gái ờ thị trấn Ngãi Giao nhưng Phú tỏ ý không tin và hăm dọa chém nên chị Thu lấy xe máy bỏ đi.

Khi chị Thu ngồi lên xe máy thì Phú dùng một cái tô sành chọi thẳng vào chị nên chị chạy xe đi thì Phú cầm theo cây mã tấu lên một xe máy khác đuổi theo.

Chị Thu chạy đến nhà một người quen gần nhà Phú 500 m cầu cứu thì Phú cũng chạy kịp đến. Tại đây, Phú dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người chị Thu. Trong đó, có một nhát trúng vào mặt khiến nạn nhân nằm gục xuống. Đã vậy Phú tiếp tục tạt nước vào mặt chị Thu rồi lôi chị ra giữa sân tiếp tục dùng mã tấu chém và đạp, đá vào người. Chưa hết, Phú còn lột áo của chị.

Thấy chị Thu bị Phú đánh, chém máu ra khắp người nên một người dân chứng kiến đã can ngăn và gọi cho Công an xã Bàu Chinh đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chị Thu bị nhiều vết chém trên người, trong đó có vết thương ngay mặt may 7 mũi. Hiện trên người nạn nhân vẫn còn nhiều vết chém, vết thâm tím.

Trao đổi với PV ngày 27.4, một lãnh đạo Công an xã Bàu Chinh cho biết vụ việc chị Thu bị nghi can dùng mã tấu chém gây thương tích đã được lực lượng công an xử lý và hướng dẫn nạn nhân làm đơn tố cáo.