Bị đánh sau cuộc họp cuối năm: Người tố cáo rút đơn, không khởi tố hình sự

Theo Công an Q.Bình Thạnh, lúc 10 giờ 10 ngày 10.12, ông Võ Văn Phúc bị đánh tại phòng làm việc trong Cơ sở cai nghiện Bình Triệu (436 đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh). Sau khi tiếp nhận trình báo, đơn tố cáo của ông Phúc, Công an P.13 chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh.

Qua điều tra, xác minh Công an Q.Bình Thạnh không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến ông Phúc bị đánh. Nguyên nhân là do, ngày 15.12, ông Võ Văn Phúc đến Công an Q.Bình Thạnh nộp đơn xin rút đơn đề nghị khởi tố vụ án , và từ chối giám định thương tích. Chính vì vậy, Công an Q.Bình Thạnh không có căn cứ để khởi tố vụ án. Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng (người bị ông Phúc tố cáo đánh ông).