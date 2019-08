Bị điều tra nghi đánh chết vợ cũ, 'lòi' việc dâm ô con riêng của nạn nhân

Ngày 14.8, Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay vẫn đang chờ kết luận giám định pháp y từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) liên quan đến cái chết của chị H.T.S (39 tuổi) xảy ra tại nhà thuê trọ ở đội 1, thôn Nam Cường, xã Vĩnh Nam (H.Vĩnh Linh) vào đêm 22.7. Nghi phạm là Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, trú thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), chồng cũ của S. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi” , mà nạn nhân là con gái riêng của chị S.