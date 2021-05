Bị đòi nợ nhiều lần, con nợ đánh chủ nợ

Ngày 17.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hồng (47 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Quốc Hưng (22 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Phương Huy (21 tuổi, TP.HCM) cùng 18 tháng tù, Đào Hồng Hoàng Phúc (23 tuổi, TP.HCM) 12 tháng tù, Lâm Kim Bình (37 tuổi, ngụ Long An) 9 tháng 8 ngày tù về cùng tội “cố ý gây thương tích” . Án tù bằng thời gian tạm giam nên bị cáo Bình được trả tự do tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Nguyễn Thị Thu Hồng và bà L.T.N.H. (bị hại trong vụ án) có làm ăn, kinh doanh bất động sản với nhau. Hồng đã nhiều lần vay mượn tiền của bà H. và ông L.H.H. (chồng bà H.) tổng số tiền 41 tỉ đồng. Hai vợ chồng bà H. và các con nhiều lần tìm Hồng để đòi nợ. Do Hồng không trả nợ, nên gia đình bà H. đã đánh Hồng.

Sau đó, công an phường nhận tin báo đã đến hiện trường đưa tất cả về trụ sở làm việc. Sau khi làm việc xong, do tức giận về việc bị đòi nợ và bị đánh, Hồng gọi điện thoại nói Hưng tiếp tục đánh gia đình bà H. Sau đó, Hưng rủ Phúc, Bình và Đào Minh Nhật, Nguyễn Hùng Phi đi tìm người nhà bà H. đánh trả thù. Hưng còn gọi cho Nguyễn Phương Huy đi qua một quán cà phê ở Q.6 gặp Hiếu (chưa rõ lai lịch) để lấy hung khí

Sau đó, cả nhóm đến nhà bà H., nhìn thấy anh T. (con bà H.) đang chạy xe trên đường, Nhật đánh anh T. ngã xuống đất rồi dùng kiếm chém 2 nhát. Anh T. bỏ chạy thì bị Huy cầm cây gậy đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi gây án, tất cả đưa lại hung khí cho Huy rồi bỏ trốn, trên đường bỏ trốn Huy đã vứt số hung khí trên.

Tại toà, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khoẻ của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Đối với Đào Minh Nhật và Nguyễn Hùng Phi, CQĐT đã ra quyết định truy nã , khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Riêng Hiếu, do chưa xác định được lai lịch nên CQĐT chưa có cơ sở xử lý.