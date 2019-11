Bi hài phiên xử tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng

Tranh chấp quanh việc mua bán đất ở dự án 7B mở rộng

Ngày 28.11, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Xét xử vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng Theo đơn Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) kiện Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam), năm 2016, Bách Đạt An được UBND tỉnh Quảng Nam giao đầu tư gần 20 ha Khu đô thị 7B mở rộng (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc) để đổi lấy thi công hạ tầng đường giao thông.

Nhằm huy động vốn đầu tư, Bách Đạt An ký hợp đồng với Hoàng Nhất Nam khai thác dự án 7B mở rộng. Bách Đạt An cho rằng đối tác vi phạm việc bán hàng, tự ý thu tiền, nên chấm dứt hợp đồng, dẫn đến khách hàng điêu đứng vì mua 373 lô đất 7B mở rộng của Bách Đạt An, thông qua đơn vị môi giới Hoàng Nhất Nam.

Tại tòa, Bách Đạt An đề nghị HĐXX cho chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam, thu hồi toàn bộ lô đất đối tác đã bán và buộc bồi thường 10,7 tỉ đồng.

Đại diện nguyên đơn Bách Đạt An, từ trái qua: ông Trần Công Mẫn, Lê Kim Hùng, Diệp Bảo Long Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, Hoàng Nhất Nam cũng có đơn phản tố Bách Đạt An, cho rằng không vi phạm bán hàng với các căn cứ bán hàng được sự thống nhất của Bách Đạt An, tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký, kể cả việc thu tiền và hiện Hoàng Nhất Nam đã chuyển cho Bách Đạt An 99 tỉ đồng, tương đương 93% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, theo kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam tháng 3.2019, dự án 7B mở rộng chưa được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nên Bách Đạt An vi phạm cam kết về tính hợp pháp nêu trong hợp đồng.

Do đó, Hoàng Nhất Nam phản tố, đề nghị HĐXX yêu cầu Bách Đạt An tiếp tục hợp đồng trên, đồng thời yêu cầu Bách Đạt An chịu phạt hợp đồng do chậm tiến độ dự án là 150 triệu đồng, gồm tiền phạt chậm 30 ngày đầu tiên và tiền phạt 100% số tiền cọc mà Hoàng Nhất Nam đã chuyển là 99 tỉ đồng.

Trước tòa, Hoàng Nhất Nam rút yêu cầu phạt 99 tỉ đồng nêu trên vì khách hàng không yêu cầu bồi thường, đồng thời muốn tạo điều kiện tài chính cho Bách Đạt An tiếp tục dự án.

Đại diện bị đơn và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan là hơn 300 khách hàng Ảnh: Nguyễn Tú

Gần 1.000 người tham dự phiên tòa

Khác với lần hàng trăm người náo loạn TAND TP.Đà Nẵng khi hoãn phiên tòa cách đây nửa tháng vì vắng nguyên đơn, phiên tòa sáng 28.11 được tăng cường an ninh trật tự với lực lượng cảnh sát, an ninh làm nhiệm vụ.

Trong phiên xử sáng, HĐXX nhiều lần nhắc nhở người dự phiên tòa giữ trật tự, bởi phiên tòa thu hút gần 1.000 người dân ngồi chật kín hội trường và theo dõi xung quanh phòng xử, sân tòa.

Trong đó, cả phòng xử liên tục cười ồ, nhiều lúc bày tỏ sự giận dữ với nguyên đơn Bách Đạt An khi đại diện là ông Lê Kim Hùng vòng vo, tránh né, như cho rằng Bách Đạt An không biết Hoàng Nhất Nam mở bán, phủ nhận mối quan hệ của Bách Đạt An với Công ty Bách Đạt. Thậm chí, người dự tòa nhiều lần buông lời lẽ nặng nề vì cho rằng ông Hùng xem thường khách hàng khi nói họ mua đất của Hoàng Nhất Nam chứ không liên quan Bách Đạt An.

HĐXX cũng nhiều lần nhắc ông Lê Kim Hùng không được quyền đề nghị HĐXX chuyển hướng để tránh né, mà phải trả lời vào trọng tâm.

Đến lượt khách hàng hỏi nguyên đơn Bách Đạt An, diễn biến phiên tòa càng “nóng”, HĐXX nhiều lần nhắc khách hàng cần giữ bình tĩnh với ông Lê Kim Hùng. Chủ tọa có lúc phải cắt lời khi khách hàng hàng quên luôn vai trò HĐXX, tự gọi chất vấn những người khác, khiến chủ tọa phải nhắc: “Tôi mới là chủ tọa phiên tòa!” khiến nhiều người trong phòng xử bật cười.

Đến lượt HĐXX hỏi nguyên đơn Bách Đạt An, ông Lê Kim Hùng tiếp tục quanh co, như phủ nhận các chứng cứ về trao đổi mở bán cho khách với Hoàng Nhất Nam, với lý do ngây ngô là “không thường xuyên dùng email”.

HĐXX nhiều lần nhắc phòng xử giữ trật tự trước sức nóng của phiên tòa Ảnh: Nguyễn Tú

Ngay cả việc Hoàng Nhất Nam chuyển cọc 39 tỉ đồng cho phía ông Hùng để nhận 373 lô đất, ông Hùng cũng nói đó là trùng hợp khiến toàn hội trường vừa cười ồ vừa phẫn nộ.

Đến vấn đề mấu chốt, HĐXX hỏi vì sao Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam sai phạm hợp đồng mà vẫn liên tục yêu cầu Hoàng Nhất Nam chuyển tiền và nhận đầy đủ qua nhiều đợt, đến 93% giá trị hợp đồng với 99 tỉ đồng, HĐXX nghi vấn: “Có phải Bách Đạt An cũng thừa nhận cho Hoàng Nhất Nam bán hàng không?”, thì ông Lê Kim Hùng ấp úng không trả lời được, cả hội trường vỗ tay.

Trước khi tạm nghỉ phiên xử buổi sáng, HĐXX hỏi căn cứ mức giá 2,65 triệu đồng/m2 mà Bách Đạt An ký với Hoàng Nhất Nam, ông Hùng thừa nhận giá do công ty tự tính chứ UBND tỉnh Quảng Nam chưa phê duyệt, Hoàng Nhất Nam bán được giá cao hơn thì được hưởng.

“Vậy thì tại sao ở thỏa thuận hai bên ngày 23.5.2019 về việc khắc phục hậu quả cho người mua đất (trong đó Bách Đạt An yêu cầu Hoàng Nhất Nam phải trả thêm tiền), Bách Đạt An lại mâu thuẫn, nói phải chờ UBND tỉnh Quảng Nam áp giá đất mới đưa ra giá mới cho Hoàng Nhất Nam?”. Câu hỏi khiến toàn hội trường vỗ tay không ngớt, nhưng ông Hùng không trả lời được.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần hỏi bị đơn Hoàng Nhất Nam.