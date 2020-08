Bị hàng xóm bắn vì... loa kẹo kéo ở Hậu Giang: Người nhà nạn nhân nói gì?

Theo biên bản lời khai do Cơ quan điều tra Công an H.Vị Thủy lập, khoảng 18 giờ 30 ngày 11.8, anh N.T.G. (29 tuổi, ngụ xã Vị Thanh, H.Vị Thủy) tổ chức nhậu tại nhà cùng em rể tên T., anh S. (bạn của của G.), T.D (em gái G), H. (vợ S) và A.Đ (vợ G).

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, G. mang loa kẹo kéo ra để hát, nhưng mới hát được một đoạn thì Nguyễn Khánh Ly (33 tuổi, quê Thái Nguyên, con rể của bà C. ở phía đối diện nhà anh G.) qua nói với G: “Mày biết giờ này mấy giờ không?”, anh G. trả lời là “20 giờ 39 phút chưa tới giờ giới nghiêm mà anh Ly”.

Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, chị T.D cho biết: “Lúc đó, trời tối nên khi đứng ở cổng, tôi không cho Ly vào thì anh ta đánh tôi, tôi cũng không nhìn thấy anh ta cầm súng, chỉ tới khi nghe những tiếng nổ mới biết. Sau đó, người nhà anh ta qua kéo anh ta về, còn bên này thì đưa anh G. đi bệnh viện”.

Cũng theo chị này, giữa anh G. và Ly trước đó không có hiềm khích gì. Gia đình anh G. và bên gia đình vợ nhà Ly là hàng xóm xưa nay, chỉ có Ly là mới về sinh sống tại địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Khánh Ly bỏ trốn khỏi hiện trường rồi dùng ô tô để đi về hướng TP.HCM.

Đến trưa 12.8, Công an H.Vị Thuỷ phối hợp với Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) và Trạm CSGT Ba Láng, Công an TP.Cần Thơ tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và bắt giữ Ly, đưa về Công an H.Vị Thủy.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khánh Ly khai nhận đã dùng súng bắn đạn nhựa bắn vào G. do bên nhà G. hát karaoke quá lớn làm con của Ly không ngủ được. Riêng khẩu súng Ly khai nhận mua ở Campuchia với giá 38 triệu đồng.