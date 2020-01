Bị lừa mua bán cua biển vì trót tin vào cú điện thoại giả danh 'đại gia'

Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Nhựt (36 tuổi, ấp An Phú, xã An Qui, H.Thạnh Phú) để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.