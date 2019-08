Bị ngăn cản chèo kéo khách, 'cò' taxi nhổ nước bọt vào mặt an ninh hàng không

Báo cáo của Ban an ninh - an toàn, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, khoảng 8 giờ 30 sáng 19.8, tại khu vực công cộng trạm thu phí nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài , lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hiên (47 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang dẫn một hành khách nữ ra khu vực trạm thu phí để lên xe ô tô của đối tượng đang chờ sẵn.