Bị nợ lương, tài xế xe buýt ở Đà Nẵng đình công

Trưa 9.11, hàng trăm tài xế, người lao động (NLĐ) Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (Công ty Quảng An 1, TP.Đà Nẵng) mới thôi đình công , vận hành trở lại 12 tuyến xe buýt trợ giá.

Sự việc diễn ra từ sáng cùng ngày tại bãi tập kết xe buýt trợ giá chân cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) khiến 150 đầu xe của toàn bộ 12 tuyến trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngưng trệ. Nguyên do Công ty Quảng An 1 nợ lương 3 tháng, đồng thời NLĐ không được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ; người nghỉ việc cũng không được giải quyết đầy đủ chế độ do công ty còn nợ các loại bảo hiểm gần 5 tỉ đồng.