Bị phạt 7,5 triệu vì sửa kết quả âm tính thành dương tính Covid-19 rồi đăng Zalo

Ngày 9.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cùng ngày, lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Ninh Bình, Công an H.Gia Viễn triệu tập anh Nguyễn Văn Tú (28 tuổi, ngụ xã Gia Vân, H.Gia Viễn) để làm việc về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội