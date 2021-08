Bí thư Đà Nẵng: 4 ngày nữa dịch Covid-19 không giảm, TP sẽ 'yên tại chỗ' 1 tuần

Lần đầu tiên họp HĐND TP trực tuyến với đại biểu trong khu phong tỏa Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết như vậy tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo ông Triết, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn nhưng do yêu cầu phải thực hiện việc thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng và điều hành kinh tế xã hội của TP nói chung, nên HĐND TP vẫn quyết định tiến hành kỳ họp thứ 2 theo luật định. Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng cho hay, do tình hình dịch bệnh Covid-19, kỳ họp rút ngắn 1 ngày so với chương trình dự kiến, đây cũng là lần đầu tiên kỳ họp tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các vị đại biểu khách mời và một số vị đại biểu HĐND TP hiện đang ở trong khu vực cách ly y tế . Theo đó, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP và các vị khách mời đã trực tiếp đến tham dự kỳ họp và dự họp qua 14 điểm cầu trực tuyến.