Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong ở Anh

Sáng nay, 8.11, ngay sau khi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Anh phát đi thông tin chính thức xác nhận, cả 39 nạn nhân tử vong trong xe container tại Anh là người Việt Nam , trong đó có một số nạn nhân ở Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã gửi thư bày tỏ lòng tiếc thương, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có con thiệt mạng.

“Hiện nay, các ngành và địa phương có liên quan đang tích cực chuẩn bị để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình. Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát”, ông Sơn nhắn gửi trong thư.

Người mẹ ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) đau buồn khi nghe tin con trai đã tử nạn ở Anh

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện có 8 gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh thì hiện nay đã có 7 gia đình đã được Bộ Công an và Bộ Ngoại giao gọi điện thoại về xác nhận con của họ nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container ở Essex, Anh. Hiện chỉ còn 1 gia đình ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào.