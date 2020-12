Bị truy nã về tội lừa đảo, trốn lên Đà Lạt lừa thêm 12 vụ khác

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt giữ Trần Văn Hùng (51 tuổi, ngụ H.Ninh Hòa, Khánh Hòa), người bị Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định), truy nã về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Trưa 21.12, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang làm thủ tục bàn giao Trần văn Hùng cho Công an H.Hoài Nhơn