Bị truy nã, vướng dịch phải trốn về quê và bị phát hiện khi đang…câu cá

Chiều 2.8, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã tiếp nhận nghi can bị truy nã là Phan Phước Hoàng (21 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) do Công an TX.Điện Bàn bàn giao.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản (chiếc xe máy) tại H.Duy Xuyên, Phan Phước Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Duy Xuyên phát lệnh truy nã.

Hoàng trốn truy nã ở nhiều nơi. Gần đây, khi các địa phương siết chặt công tác quản lý cư trú trong mùa dịch Covid-19 , Hoàng sợ bị tổ dân phố phát hiện nên tìm cách quay về nhà.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Điện Phong (TX.Điện bàn) phát hiện Hoàng đang có mặt tại địa phương. Chiều tối qua 1.8, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang câu cá tại khu vực bờ sông gần nhà mình.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Duy Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.