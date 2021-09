Biến dạng núi Chín Khúc

Liên quan đến vụ nữ nhân viên ở Bình Phước lấy trộm 2.380 nhẫn vàng, qua khai báo với công an của đại diện tiệm vàng Kim Hương 1, có gần 259 lượng vàng bị mất, trị giá hơn 9,6 tỉ đồng.

Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP. Đà Nẵng tạm giữ hình sự đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy, trong đó nữ nghi phạm đã 2 đời chồng, 4 con nhỏ.

Công an H.Ba Tri (Bến Tre) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đông, nghi phạm trong vụ án chém tử vong một công an xã An Đức, H.Ba Tri.