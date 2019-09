Biến đổi khí hậu làm gia tăng thiên tai dị thường

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam lúc 4 giờ ngày 3.9 với sức gió mạnh cấp 6, ATNĐ đã có hướng chuyển theo hướng đông bắc để ra Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3.9, tâm ATNĐ nằm trên vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 4.9, tâm ATNĐ này nằm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ tăng lên cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ.

Trên Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 nhưng đây là gió xoáy đổi hướng do tác động của hoàn lưu hai ATNĐ, rất nguy hiểm cho các tàu, thuyền trên biển. Ngoài ra, do ảnh hưởng của ATNĐ, các tỉnh Trung bộ có mưa to đến rất to kéo dài đến ngày 5.9, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng.