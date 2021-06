Biên giới Tây Nam, 24/7 - Kỳ 4: Nóng bỏng Long An

BĐBP tỉnh Long An quản lý đoạn biên giới dài 134,301 km và địa bàn 20 xã thuộc 5 huyện, 1 thị xã biên giới với 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và 7 lối mở.

Khu vực biên giới của tỉnh Long An địa hình tương đối bằng phẳng (ruộng liền ruộng, bờ liền bờ), có nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở.

Nhân dân 2 bên biên giới sống gần gũi, có mối quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời, trong điều kiện bình thường, thường xuyên qua lại trao đổi hàng hóa, thăm thân.

Kiểm tra mốc 200 do đồn BP Bình Thạnh quản lý - bảo vệ.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát (tháng 2.2020), thực hiện chỉ đạo của cấp trên, BĐBP tỉnh đã tổ chức khảo sát toàn bộ đoạn biên giới phụ trách, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, kênh rạch, ra quyết định thành lập và triển khai 42 tổ, chốt (sau đó dỡ bỏ 6 tổ, chốt chuyển sang tuần tra lưu động do chưa phân giới cắm mốc). Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự... tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Quân số mỗi chốt có từ 10 đến trên 20 người, do cán bộ BĐBP làm chốt trưởng.