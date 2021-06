Biên giới Tây Nam vẫn 'nóng' hàng lậu

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong 7 ngày (13 - 19.6), lực lượng biên phòng tỉnh đã phát hiện 13 vụ vận chuyển hàng lậu và 2 vụ “hàng lậu vô chủ” trên tuyến biên giới, thu giữ tang vật 27.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 250 kg đường cát và 2 xe máy.

Không chỉ trên biên giới, gần đây, các lực lượng phòng chống buôn lậu tại Đồng Tháp liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu trên tuyến QL30 bằng xe gắn máy, ô tô. Chỉ từ 7 giờ 30 - 11 giờ 18.6, Đội Quản lý thị trường số 3, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu bằng mô tô tại xã An Hòa, H.Tam Nông, thu giữ gần 1.950 gói thuốc lá các loại.

Trong buổi sáng 23.6, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên QL30 đoạn thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, đã bắt quả tang Trịnh Cuối Hán (38 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Tam Nông) vận chuyển 990 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tính từ ngày 10.6 đến nay, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ vận chuyển thuốc lá lậu tương tự, tạm giữ 3.770 bao thuốc lá ngoại các loại.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, thủ đoạn các đối tượng vận chuyển hàng là lợi dụng lúc đêm khuya, cất giấu thuốc lá vào các túi ni lông đen hoặc thùng xốp rồi để bên trong ô tô tải, ô tô 4 chỗ nhằm qua mắt lực lượng chức năng để vận chuyển sang địa bàn tỉnh Tiền Giang tiêu thụ.

Còn tại An Giang, tình hình vận chuyển hàng lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh và đến các địa phương khác tiêu thụ vẫn “nóng” trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Gần 100 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, đi qua TX.Tân Châu, TP.Châu Đốc và các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, mỗi địa phương đều có “điểm nóng” về buôn lậu.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, dọc biên giới tồn tại khoảng 26 kho hàng lậu bên phía bạn, tội phạm buôn lậu luôn tìm cách đưa hàng qua Việt Nam để tiêu thụ.Trong 1 tháng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an toàn cuộc bầu cử vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 89 vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm với tổng giá trị hàng hóa thu giữ trên 1,5 tỉ đồng.