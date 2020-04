Biên Hòa: Bắt được nghi phạm trộm tài sản, đâm chết nữ công nhân

Sáng ngày 15.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã di lý nghi phạm Đậu Đức Mười (31 tuổi, ngụ Nghệ An) từ Đắk Lắk về Đồng Nai để phục vụ điều tra. Đậu Đức Mười là nghi phạm đâm chết nữ công nhân Phạm Thị Bình Minh (ngụ Thừa Thiên - Huế), xảy ra tại phường Long Bình (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) ngày 9.4.

Nghe tiếng động, mọi người xung quanh thức dậy kiểm tra thì phát hiện chị Minh nằm bất động trong phòng trọ. Chị Minh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cơ quan công an xác định trong sáng ngày 9.4, Mười vội vã trả phòng trọ, trốn lên TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tìm đường trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, do cửa khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 , Mười quay trở lại Buôn Mê Thuột, đến tối 14.4 thì bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.