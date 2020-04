Khánh Hòa: Bắt 4 nghi can trộm cắp tài sản của thương binh Trường Sa

Bốn nghi can bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Lê Văn Lợi (34 tuổi, trụ H.Cam Lâm), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Quốc Bình (32 tuổi, có 2 tiền án) và Võ Duy Bình (37 tuổi, cùng trú TP.Nha Trang, có 2 tiền án, 1 cướp, 1 cướp giật tài sản).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 13.4, 4 nghi can nói trên đi 2 xe máy, dừng lại trước cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Văn Dũng (là thương binh Trường Sa năm 1988) làm chủ ở tổ 14 Đường Đệ, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang.

Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bắt 4 nghi can trộm cắp tài sản của ông Nguyễn Văn Dũng, một thương binh Trường Sa Ảnh: Hoàng Dương

Hình ảnh rất rõ được trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người leo qua tường rào, chuyển tài sản ra ngoài.

Qua kiểm tra tài sản, ông Dũng phát hiện mất 16 chiếc thùng phuy nhựa (loại phuy đựng hóa chất dùng để làm bè) và 10 ống thép phi 90 dài 4 m. Số tài sản bị mất trị giá khoảng 10 triệu đồng…

Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an TP.Nha Trang phối hợp Công an P.Vĩnh Hòa truy xét và nhanh chóng tìm ra các nghi can trộm tài sản.