Biên Hòa: Phát hiện 2 bao tải chứa đầy mã tấu, dao lê trên xe taxi

Sáng 14.8, Công an P.Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đang điều tra, làm rõ những nghi can liên quan đến hai bao hung khí gồm dao lê, mã tấu mà Công an P.Hóa An vừa thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13.8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Thị Tồn, đoạn thuộc KP.Đồng Nai (P.Hóa An), Công an P.Hóa An phát hiện xe taxi BS 60A - 446.00 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi xe taxi dừng lại, 3 người ngồi trên xe tông cửa taxi bỏ chạy vào một đường hẻm gần đó. Kiểm tra xe taxi, lực lượng công an phát hiện trên xe có hai bao tải đựng bên trong gần 20 dao lê , mã tấu. Xe taxi cùng tài xế là Trần Ngọc Khánh Lâm (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) được đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Làm việc với công an, tài xế Trần Ngọc Khánh Lâm khai nhận hai bao dao lê, mã tấu của khách mang theo và anh không hay biết. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.