'Biến' nhà đất 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang tư nhân

Ông Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị đề nghị truy tố Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khung hình phạt tù từ 3 - 12 năm tù. Đây là vụ án liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3, TP.HCM) của bà Dương Thị Bạch Diệp, để lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng (P.6, Q.3, TP.HCM). Trong vụ án, bà Diệp bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 8 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Nguyễn Thành Tài do chủ quan, tin tưởng dẫn đến thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.