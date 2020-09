Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: Ông Nguyễn Thành Tài khá thân với người nhà tôi

Khi được chủ tọa hỏi: “Bị cáo có quan hệ thế nào với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy”, ông Nguyễn Thành Tài trình bày: “Bị cáo với cô Thúy chỉ là quan hệ bình thường như lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp”.

Chiều nay (16.9), trong nội dung được thẩm vấn, khi được chủ tọa hỏi: "Vì sao biết bị cáo Nguyễn Thành Tài", bị cáo Thúy trả lời: "Bị cáo biết ông Tài là lãnh đạo TP và ông Tài khá thân với người nhà của tôi".

Ngoài ra, bị cáo Thúy khai biết về dự án 8 - 12 Lê Duẩn do bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty quản lý kinh doanh nhà, đang bỏ trốn) giới thiệu. Nguyên nhân biết Thủy, bị cáo Thúy khai, trong một tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM để doanh nghiệp đưa ra các chia sẻ, mong muốn, ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu bị can Thủy cho bị cáo. Sau đó, bị cáo Thủy gặp và tiếp xúc với bị can Thủy.