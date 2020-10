Biên phòng Đà Nẵng cứu cha con ngư dân chìm tàu ở bán đảo Sơn Trà

Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu biên phòng BP 08-12-02 do thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó, trực tiếp chỉ huy cùng 9 cán bộ chiến sĩ lên đường tìm kiếm, cứu nạn.

Sau hơn 3 tiếng hồ đồng hồ vượt sóng, tàu biên phòng đã tìm thấy tàu cá ĐNa 91066 cùng 2 ngư dân ở khu vực mũi Đèn và tiến hành lai dắt, tuy nhiên, do sóng to gió lớn, nước tràn mạnh vào khoang tàu cá nên tàu cá đã chìm. Đến tối 9.10, tàu biên phòng BP 08-12-02 của Hải đội 2 đưa được 2 ngư dân về bờ an toàn.