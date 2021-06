Big C ngã ba Vũng Tàu 'kêu cứu' cơ quan chức năng

Bị phong tỏa 21 ngày, Big C ngã ba Vũng Tàu đã gửi đơn “kêu cứu” đến TP.Biên Hòa và các sở, ban ngành liên quan. Sáng 18.6, ông Lê Văn Hồng - Giám đốc siêu thị Big C ngã ba Vũng Tàu xác nhận thông tin trên. Ông Hồng cho biết trong ngày 17.6 có gửi qua Zalo một vài đơn vị, sáng nay mới chính thức gửi đơn đến TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đại diện Big C ngã ba Vũng Tàu cho biết các mặt hàng tươi sống tại siêu thị có thời hạn sử dụng ngắn, do vậy mong các cấp có thẩm quyền cho phép nhân viên và xe giao hàng thu gom chuyển giao đến các siêu thị Big C khác cùng hệ thống, giảm thiểu hư hỏng và thiệt hại.

Đồng thời, siêu thị này mong toàn bộ cán bộ, nhân viên được sắp xếp thực hiện xét nghiệm nhanh nhất có thể, và được khử khuẩn. Nếu không có trường hợp nào dương tính với Covid-19 thì được sớm mở cửa hoạt động.

Big C ngã ba Vũng Tàu cam kết đã đang và sẽ đảm bảo thực hiện các phương pháp phòng chống dịch Covid-19: xịt khuẩn rửa tay và đo thân nhiệt cho khách hàng. Cán bộ, nhân viên khi đến công ty luôn được theo dõi thân nhiệt, xịt rửa tay khử khuẩn và luôn được theo dõi, báo cáo cho giám đốc.

Trước đó, vào 5 giờ ngày 17.6, siêu thị Big C ngã ba Vũng Tàu bắt đầu bị cách ly 21 ngày theo quyết định do TP.Biên Hòa ban hành nhằm phòng ngừa Covid-19