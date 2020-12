Bình Định: 2 thanh niên đi du lịch bụi trộm ô tô để… đi cho sướng!

Ngày 19.12, Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết đã bàn giao Lê Đại Hùng (22 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) và Trần Minh Nam (30 tuổi, ở Đồng Nai) cùng tang vật cho Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 nghi can trộm ô tô tại TP.Quy Nhơn vào tối 18.12.