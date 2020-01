Bình Định: Cản cha dẫn bạn về nhà đánh bạc, con trai châm lửa tự thiêu

Sáng 29.1, Công an huyện Tây Sơn ( Bình Định ) cho biết đang làm rõ thông tin một nam thanh niên tại địa phương tự thiêu do mâu thuẫn gia đình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 28.1, giữa anh N.Q.D (24 tuổi, ở khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) và cha là ông Dinh (49 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do ông Dinh dẫn nhiều người vào nhà để đánh bạc . Sau đó, ông Dinh đi mua một can xăng về có ý định đốt nhà. Tuy nhiên, anh D. cầm can xăng tưới lên người mình và bật lửa tự thiêu. Sau đó, anh D. được người xung quanh đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.