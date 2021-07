Bình Định: Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19 liên quan tài xế xe tải đường dài

Khởi tố bị can đánh người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hoài Bin (36 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 19.7, Bin điều khiển mô tô, không đeo khẩu trang và tự ý mở thanh chắn để đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại P.Tam Quan (TX.Hoài Nhơn). Ông N.Đ.M (P.Tam Quan) đang thi hành công vụ tại chốt kiểm soát ra ngăn cản thì Bin có hành vi khiêu khích rồi dùng tay phải đánh 2 lần vào đầu ông M.