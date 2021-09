Bình Định: Sẵn sàng sơ tán dân khu vực ven biển nếu bão số 6 đổ bộ

Cuối giờ chiều 23.9, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng ban giao Phạm Văn Tiện (63 tuổi), can phạm trốn trại cách đây 37 năm, cho Công an Đồng Nai tiếp tục xử lý.