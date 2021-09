Cảnh báo bão số 6 gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi ở Trung bộ

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ thông tin trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để triển khai ứng phó bão số 6 , diễn ra chiều nay, 23.9

Cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão số 6 đang tiến thẳng vào miền Trung Theo ông Mai Văn Khiêm, trong ngày hôm nay đã ghi nhận có mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 130 mm.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 24.9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong các ngày 24 - 25.9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa bão số 6 sẽ khiến lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Bình Định lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1, hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh còn dưới BĐ1. Các sông ở Quảng Bình , Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông ở Kon Tum lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.

“Theo kịch bản mưa lũ hiện nay thì các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ có khoảng 32 huyện và khu đô thị có nguy cơ bị ngập lụt ; 29 huyện vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ”, ông Khiêm nói.

Cập nhật mới nhất về bão số 6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 23.9, tâm bão ở vị trí cách bờ biển Bình Định khoảng 185 km; cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 145 km; cách bờ biển Quảng Nam khoảng 185 km; cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 250 km. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.