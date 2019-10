Bình Dương: Bắt 6 nghi can đòi nợ thuê, vác mã tấu đập phá nhà dân

6 nghi can đòi nợ thuê bị tạm giữ hình sự gồm: Phạm Quang Khải (42 tuổi, nghi can cầm đầu), Nguyễn Thế Cường (36 tuổi), Bùi Viết Nhất (28 tuổi), Lê Văn Trường (31 tuổi), Hoàng Hữu Quý (30 tuổi) và Lê Văn Bình (33 tuổi, tất cả cùng quê Thanh Hóa).

Sau khi nhận lời đi đòi nợ thuê, nhóm của Khải thuê 1 ô tô đến nhà người nợ tiền là chủ một quán nhậu ở xã Hội Nghĩa (TX.Tân Uyên) để đòi tiền. Khi vừa đến quán, các nghi can mang theo mã tấu , tuýp sắt xông vào đập phá đồ đạc và vây đánh người nợ tiền bị thương. Nhận được tin báo, Công an TX.Tân Uyên huy động lực lượng bắt được 6 nghi can nói trên.