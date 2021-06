Bình Dương: Giấu ma túy vào khẩu trang gửi cho người trong khu phong tỏa phòng dịch Covid-19

Ngày 30.6, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 5 nghi can để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc được phát hiện tại khu vực phong tỏa, kiểm dịch trên địa bàn P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) là ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở Bình Dương.

Chốt kiểm dịch tại cầu Đúc, P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Công an TX.Tân Uyên, các nghi can bị bắt giữ gồm: Phan Hoàng Liệt (21 tuổi), Lê Chí Cường (18 tuổi, cùng ngụ An Giang), Nguyễn Văn Giàu (30 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Văn Vũ (28 tuổi) và Nguyễn Văn Đủ (26 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang).

Trước đó, ngày 28.6, trong lúc lực lương công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cầu Đúc, giáp ranh địa bàn P.Tân Phước Khánh và P.Tân Vĩnh Hiệp (TX.Tân Uyên), phát hiện Giàu, Vũ, Đủ có biểu hiện khả nghi, đảo quanh khu vực lực lượng chức năng đang làm việc.

Khi công an yêu cầu kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy và bị lực lượng khống chế, bắt ngay tại chỗ. Qua kiểm tra công an phát hiện 0,2276 gram ma túy đá được các đối tượng giấu trong khẩu trang để giao vào cho người nghiện ở bên trong khu vực phong tỏa phòng dịch Covid-19.

Chốt phong tỏa KP.Khánh Hội (P.Tân Phước Khánh) nơi công an phát hiện các đối tượng mang ma túy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG