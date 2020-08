Bình Dương: Không tiêu hủy hơn 12 tấn chân gà quá hạn sử dụng vì... vướng quy định

Đại diện Cục QLTT Bình Dương lý giải: “Theo quy định của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1.11.2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá thì chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính (phạt tiền) và cho làm cam kết không đưa ra thị trường”, vị đại diện QLTT nói.

Giò heo đã biến đổi màu sắc. Ảnh: Đ.T

Khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi trong trường hợp phạt tiền mà không tiêu hủy, cam kết không đưa ra thị trường thì 12 tấn chân gà quá hạn sử dụng sẽ xử lý như thế nào? vị đại diện Cục QLTT Bình Dương cho hay: “Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc này”

Trước đó, ngày 5.8, Đoàn kiểm tra liên ngành của Cục QLTT Bình Dương gồm lực lượng công an, QLTT, thú y… kiểm tra 5 kho lạnh là thùng container cải tiến ở P.Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương), phát hiện 19 tấn bao gồm 12 tấn chân gà quá hạn sử dụng, còn lại là trên 7 tấn lòng gà, trứng non, giò heo đã biến đổi màu sắc.