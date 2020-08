Bình Dương: "Phê" ma túy, cầm kiếm dọa chém người đi đường

Trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an P.Dĩ An nhận được tin báo có một thanh niên “phê” ma túy , cầm kiếm Nhật dọa chém người dân ở KP.Đông Tân, P.Dĩ An (TP.Thuận An). Ngay lập tức đội tuần tra của Công an P.Dĩ An có mặt trấn áp nghi can, đưa về trụ sở.