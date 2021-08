Bình Dương: Trộm đâm chết chủ nhà lúc nửa đêm

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 30.8, N.C.H (16 tuổi, ngụ xã Minh Tân, H.Dầu Tiếng, cách nhà nạn nhân khoảng 1 km) đã lẻn vào nhà ông M. để ăn trộm.

Sau hơn 9 giờ tích cực điều tra, rà soát đối tượng, Công an H.Dầu Tiếng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã truy bắt được nghi phạm vụ trộm đột nhập, đâm chết chủ nhà. Làm việc với công an, H. khai nhận do cần tiền tiêu xài nhưng không có việc làm nên nảy sinh ý định đi trộm và mang theo 2 con dao nhằm chống trả khi bị phát hiện.