Bắt 2 tên trộm đâm chết chủ nhà ở Bình Dương

Ngày 7.5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ trộm xe máy khi bị phát hiện đã đâm chết chủ nhà xảy ra ở P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương).

Hai nghi phạm bị bắt được xác định là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Thủy (29 tuổi, ngụ Nghệ An). Đông bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Dĩ An (Bình Dương) còn Thủy bị Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại TP.Vinh.

Theo thông tin ban đầu, Đông và Thủy khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm tài sản . Ngày 4.5, cả hai đi xe máy dạo quanh khu dân cư Việt Sing tìm sơ hở của người dân để trộm. Khi đến tiệm thuốc tây của anh Phạm Văn Tài (33 tuổi, làm nha sĩ), phát hiện chiếc xe máy ở trước cửa tiệm không người trông coi nên Thủy vào lấy trộm xe, Đông đứng ngoài cảnh giới.

Trong lúc Thủy đang dắt xe ra ngoài thì bị anh Tài ở tiệm bida đối diện phát hiện, tri hô. Sau đó, Thủy rút dao đâm anh Tài rồi chạy ra xe máy của Đông chờ sẵn tẩu thoát. Anh Tài được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.