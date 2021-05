Truy tìm kẻ trộm đâm chết chủ nhà, công an treo thưởng 100 triệu đồng

Theo thông báo của công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương sẽ thưởng nóng cho cá nhân nào cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an xác định, bắt được nghi phạm trộm, đâm chết chủ nhà xảy ra ở P.An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương).