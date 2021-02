Bình Dương: Truy vết F1, F2 của bệnh nhân ngụ ở chung cư Ehome 4

Theo đó, TP.Dĩ An (Bình Dương) đã tiến hành cách ly tạm thời một số khu nhà trọ, đường hẻm cụt ở khu phố Bình Đường 3 (P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) để tiến hành truy vết . Bác sĩ Đỗ Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Dĩ An cho biết hiện đã truy vết được 7 ca tiếp xúc diện F1 với bệnh nhân số 1980 là em trai của ca bệnh 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ở chung cư Ehome 4, Bình Dương).

Lực lượng chức năng TP.Thuận An điều phối hoạt động tại khu vực cách ly Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân số 1980 (em trai bệnh nhân 1979, làm nhân viên bán gạo cho một công ty ở TP.Dĩ An) đã từng đi nhiều nơi với lịch trình cụ thể như:

- Ngày 29.1, giao gạo ở ngã tư Bình Chuẩn (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương). Giao gạo tại đường Vĩnh Phú 10 (TP.Thuận An) và nhiều địa điểm khác nhưng bệnh nhân không nhớ.

Người dân tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

- Ngày 30-31.1, tham gia họp nhân viên tại Công ty NPP Phú Oai (TP.Dĩ An) sau đó đi uống cà phê ở gần đó. Chiều 30.1, nhậu tất niên công ty ở quán Cây Xoài (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An). Tối đi uống cà phê Tít Tít… Ngày 31.1, ăn sáng tại quán hủ tiếu, ăn trưa tại quán cơm gà gần công ty NPP Phú Oai, tối về lại chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

Khẩn: Bình Dương tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân 1980 mắc Covid-19

- Ngày 1.2, sáng uống cà phê quán quen gần Công ty NPP Phú Oai và giao gạo ở chợ Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương). Chiều và tối ở chung cư Ehome 4

- Ngày 2.2, sáng uống cà phê quán quen gần NPP Phú Oai và giao hàng ở chợ Thuận Giao (TP.Thuận An). Chiều và tối ở chung cư Ehome 4.

Người trong chung cư Ehome 4 nhận đồ từ bên ngoài gửi vào. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

- Ngày 3.2, sáng họp nhân viên tại NPP Phú Oai xong đi gặp khách hàng, chụp hình cửa hàng của khách (P.Dĩ An, TP.Dĩ An). Chiều đưa anh trai đi Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh xong đi uống cà phê, cắt tóc ở P.13 (Q.Tân Bình, TP.HCM). Tối ở chung cư Ehome 4.

Ngày 4.2, sáng họp nhân viên NPP Phú Oai sau đó đi uống cà phê ở gần cầu Ông Bố, đi mua đồ ăn… (TP.Thuận An). Chiều đi nộp giấy tờ (chỉ đứng ở ngoài) ở Q.2 (TP.HCM). Tối đi bộ, ở chung cư Ehome 4.

Lực lượng Đoàn Thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 5.2, sáng uống cà phê, giao gạo ở P.Dĩ An (TP.Dĩ An). Chiều đi TP.Đồng Xoài (Bình Phước); thu tiền ở ngã tư Sở Sao (TX.Bến Cát, Bình Dương) rồi đến chi nhánh Sacombank Hoà Lợi (TX.Bến Cát) nộp tiền.

Sở Y tế Bình Dương thông báo những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 1980 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và được trợ giúp.

Thần tốc xét nghiệm hơn 1.000 đồng nghiệp nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19

Trong một diễn biến khác, sáng 7.2, TP.Thuận An cũng đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid-19 tại khu chung cư Ehome 4 để chỉ đạo, điều phối các hoạt động, truy vết, phòng chống dịch tại đây.